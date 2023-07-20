واشنطن تطلب من كوريا الشمالية إعادة الجندي الأمريكي الذي عبر الحدود

طلبت الولايات المتحدة من بيونغ يانغ إعادة العسكري الأمريكي ترافيس كينغ الذي عبر حدود كوريا الشمالية بصورة غير شرعية قبل يومين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "نقلنا إلى كوريا الشمالية بيانا حول أن الجندي كينغ عبر الحدود دون إذن. ونحن نريد إعادته".

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وأضاف المتحث أن واشنطن قد طلبت من بيونغ يانغ المعلومات عن الحالة الصحية للعسكري الأمريكي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت يوم 18 يوليو، أن الجندي الأمريكي عبر الحدود في المنطقة العازلة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، حيث ألقت سلطات بيونغ يانغ القبض عليه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها أن العسكري قبل فراره، كان من المقرر نقله من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.

المصدر: تاس