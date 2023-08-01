بيونغ يانغ تستجيب لطلب الأمم المتحدة لكشف مصير الجندي الأمريكي الذي فر إلى كوريا الشمالية

أفاد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، باستجابة كوريا الشمالية لطلب وجهته قيادة قوات الأمم المتحدة، يتعلق بجندي أمريكي انشق وهرب عبر حدود بيونغ يانغ.

وقال خلال مؤتمر صحفي "يمكنني أن أؤكد أن كوريا الشمالية استجابت لقيادة الأمم المتحدة"، لافتا إلى أنه تم نقل طلب قيادة الأمم المتحدة إلى بيونغ يانغ، حول الجندي الأمريكي "المعتقل في كوريا الشمالية" المدعو ترافيس كينغ، عبر قنوات خاصة بـ "الخوذ الزرقاء".

وأشار رايدر إلى أنه لا يمتلك أي معلومات جديدة بهذا الصدد.

وتجدر الإشارة إلى أن كينغ وهو جندي أمريكي يخدم في كوريا الجنوبية، عبر الحدود نحو كوريا الشمالية الشهر الماضي، بشكل غير قانوني وتم اعتقاله في كوريا الشمالية.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، أصيب الجندي بالاكتئاب متأثرا بوفاة أحد أبناء أخواله مطلع العام، فضلا عن أنه لم يكن يتحمّل العيش بعيدا عن عائلته، إلى جانب العقوبات التي واجهها في خدمته العسكرية.

المصدر: نوفوستي