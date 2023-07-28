الأمم المتحدة ترفض تقديم تفاصيل عن الجندي الأمريكي المعتقل في كوريا الشمالية

أكد نائب رئيس قيادة الأمم المتحدة الجنرال أندرو هاريسون أن قيادة الأمم المتحدة على اتصال بكوريا الشمالية بشأن الجندي الأمريكي، الذي عبر الحدود إلى كوريا الشمالية الأسبوع الماضي.

وفي تصريحات في مؤتمر صحفي في كوريا الجنوبية، رفض الجنرال أندرو هاريسون تقديم تفاصيل إضافية حول كيفية استجابة كوريا الشمالية ومدى التقدم الذي أحرزته قيادة الأمم المتحدة في تأمين إطلاق سراح الجندي ترافيس كينغ.

وأكد أن "المحادثة بدأت مع الجيش الكوري من خلال آليات اتفاقية الهدنة.. لكن لن أقول ولا يمكنني قول أي شيء يمكن أن يضر بهذه العملية"، مضيفا: "من الواضح أن هناك سلامة شخص ما على المحك، ونحن في وضع معقد وصعب للغاية".

وبينما أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم بشأن سلامة الجندي، لم يعلق هاريسون على مكان وجوده أو سلامته، واكتفى بالقول: "لا أحد منا يعرف إلى أين سينتهي هذا الملف"، مشددا على أنه "لا يزال متفائلا".

كما أكد هاريسون أن قيادة الأمم المتحدة قد علقت في الوقت الحالي الجولات في المنطقة الأمنية المشتركة، مشددا على أن "قيادة الأمم المتحدة وكوريا الجنوبية تؤمن بالقيمة التعليمية لزيارة المنطقة منزوعة السلاح"، لكنه أشار إلى أن "هناك توازنا مستمرا بين هذه القيمة والمخاطر التي يتعرض لها الأفراد الموجودون في المنطقة منزوعة السلاح".

المصدر: nk news