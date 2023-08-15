لاتفيا تعزز حدودها بعد تدفق مهاجرين من جهة بيلاروس
Globallookpress Alexander Welscher/dpa
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أعلنت سلطات لاتفيا عن إجراءات إضافية لتعزيز الحدود بعد زيادة تدفق المهاجرين عبر الحدود مع بيلاروس.
وقالت هيئة حراسة الحدود اللاتفية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنها تجري "تعبئة إضافية لحراس الحدود لتعزيز حدود الدولة".
وأوضحت أن هذا القرار اتخذ على خلفية زيادة عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود انطلاقا من أراضي بيلاروس، مضيفة أن عدد تلك المحاولات خلال اليوم الأخير بلغ 96 حالة.
وأعلنت هيئة حرس الحدود كذلك عن التوقف عن منح الإجازات، واستدعاء الموظفين الذين كانوا في إجازاتهم السنوية.
وطلبت الهيئة كذلك مساعدة من القوات المسلحة والشرطة في ما يخص حراسة الحدود.
المصدر: نوفوستي