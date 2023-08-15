السفير الأوكراني لدى برلين ينتقد قرار شولتس بتقليل مدى صواريخ Taurus قبل إرسالها لكييف

شبه السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أليكسي ماكييف، التقييد المحتمل لمدى صواريخ Taurus الألمانية، بمنع فريق كرة القدم من دخول نصف الملعب الخاص بالخصم.

وقال ماكييف: "الحد من مدى Taurus من الناحية الفنية هو بمثابة منع لاعبي المنتخب الوطني من دخول نصف الملعب الخاص بالخصم أو تنفيذ ركلات الترجيح".

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وجاءت هذه التصريحات ردا على الأنباء التي تداولتها صحيفة Das Erste الألمانية بأن المستشار الألماني، أولاف شولتس، يعتزم الموافقة على إرسال صواريخ Taurus إلى أوكرانيا فقط إذا تم تقليل مداها، وبالتالي استبعاد إمكانية استهداف الأراضي الروسية.

وكشف موقع T-online الإخباري، في وقت سابق نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني "SPD"، أن برلين ستعلن قريبا قرارها بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز Taurus.

المصدر: نوفوستي