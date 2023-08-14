طائرات "إف-16" دنماركية تعترض طائرتين روسيتين

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية إرسال مقاتلتين دنماركيتين من طراز "إف-16" لاعتراض والتعرف على طائرتين روسيتين في المجال الدولي فوق بحر الشمال.

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في الوقت نفسه اعترفت وزارة الدفاع الدنماركية بأن الطائرتين الروسيتين لم تدخلا المجال الجوي الدنماركي، حيث قالت الوزارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) إنه "كان على وزارة الدفاع أن تتعرف على طائرتين روسيتين في المجال الجوي الدولي فوق بحر الشمال. ولم تدخل أي من الطائرتين الروسيتين المجال الجوي الدنماركي لثانية واحدة".

وكان سلاح الجو الهولندي قد أبلغ في وقت سابق عن إجراءات مماثلة تم اتخاذها "لطرد قاذفة تحلق في منطقة المسؤولية الهولندية"، ووفقا لهم، يزعم أنه في الساعة 08:19 بتوقيت موسكو تم تلقي تحذير من نظام الإنذار والاستجابة السريعة الدنماركي QRA (تنبيه الرد السريع)، الذي يتعين على جميع دول "الناتو" استخدامه لضمان أمن التحالف الدفاعي.

المصدر: تاس