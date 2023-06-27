وسائل إعلام: الدنمارك تخطط لتدريب 6 طيارين أوكرانيين

تخطط الدنمارك لتدريب 6 طيارين أوكرانيين و40 فنيا في وقت واحد على تشغيل وصيانة الطائرات المقاتلة "إف-16"، على أن تعتمد فترة التدريب على مهارات الطيارين أنفسهم.

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جاء ذلك فيما نقلته وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع الدنماركية، حيث تابعت أن خطة التدريب الدولية لطياري "إف-16" الأوكرانيين لا تزال قيد التطوير. في الوقت نفسه لا تستطيع الوزارة تحديد المدة التي سيستغرقها التدريب بأكمله، حيث سيعتمد على الخبرة القتالية والمهارات اللغوية للطيارين الأوكرانيين.

وكانت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين قد قالت في وقت سابق إن هولندا تعمل مع الدنمارك على بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16" هذا الصيف.

وقد قال القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن إن بلاده تتوقع أن تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين في أغسطس.

المصدر: نوفوستي