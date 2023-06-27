لوكاشينكو: انهيار روسيا يعني هلاكنا جميعا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع مع القادة العسكريين اليوم، إن انهيار روسيا سيعني أن الجميع سيهلكون تحت الأنقاض.

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وأضاف: "إذا انهارت روسيا سنبقى تحت الأنقاض وسنهلك جميعا. محاولاتنا للتسوية السلمية يسمونها في الغرب (تقليد للدبلوماسية)، إلا أن ثمن هذا (التقليد) هو مئات الآلاف من الأرواح البشرية".

وتابع: نرى اليوم بوضوح "موجة جديدة من توسع "الناتو"، وحشدا غير مسبوق لإمكانات الدول أعضاء الحلف في المنطقة، بما في ذلك في المناطق المجاورة مباشرة لحدودنا في استعراض فج للقوة".

وقال: "أي اضطرابات تحدث، سيستغلها الغرب على الفور".

المصدر: نوفوستي