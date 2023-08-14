جزيرة قد تتحول إلى "حاملة طائرات" أمريكية

كتبت صحيفة "توفيما" اليونانية أن الخطة الأمريكية القديمة لـ"نشر حاملة طائرات ببحر إيجه" يمكن تنفيذها على جزيرة سكيروس اليونانية، ويتم بحثها حاليا كموقع لإنشاء قاعدة أمريكية جديدة.

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وقالت الصحيفة إن على التعديل الذي أقره مجلس النواب الأمريكي "المرور بطريق طويل حتى يتم إدراجه في نهاية المطاف ضمن مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2024، إلا أن الهدف الأول يبدو أنه يتحقق في البدء المبكر في مناقشة قضية تمديد اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين اليونان والولايات المتحدة الأمريكية MDCA، التي تبلغ مدتها 5 سنوات تنتهي في 2026 ومن المتوقع تمديدها".

وترى الصحيفة أن قائمة "الخدمات" التي تقدمها الولايات المتحدة في إطار اتفاقية MDCA Mutual Defense Cooperation Agreement، قد تشمل جزيرة سكيروس التي يصنف موقعها بأنه "مهم استراتيجيا"، فيما تضيف: "لقد حاولت أثينا وضع سكيروس على خريطة المواقع الأمريكية قبل عدة سنوات، وتم عرض الجزيرة بالفعل على الأمريكيين كخيار محتمل أثناء مناقشة مسألة تمديد MDCA عام 2021، إلا أن واشنطن لم توافق على ذلك بشكل نهائي، حيث أشار المشاركون في المفاوضات آنذاك إلى أولوية مدينة ألكسندروبوليس، والتي تم التأكيد عليها كخيار استراتيجي".

وتابعت الصحيفة أن المصادر تشير إلى أن جزيرة سكيروس تعد اقتراحا قد يكون مفيدا بالنسبة للأمريكيين، حيث يقع فيها الآن فوج الطيران رقم 135، وتحمل مطارا عسكريا، تم نشر نظامين إسرائيليين من طراز Heron UAV به عام 2021، كما نشرت في الجزيرة الفرقة رقم 22 من نظام الدفاع الجوي "باتريوت".

وتوضح الصحيفة أن تلك القاعدة جاهزة وتعمل بكامل طاقتها إلى جانب عدد من الاحتمالات، إلى جانب أهمية الموانئ الطبيعية الثلاث على الجزيرة، والتي يمكن استخدامها بشكل مناسب، بحيث تكمل سكيروس القواعد الأمريكية القائمة في ألكسندروبوليس وسودا ولاريسا والتي يتم تحصينها باستمرار، لتصبح سكيروس "حاملة الطائرات الأمريكية المنشودة في بحر إيجة" التي طالما سعت إليها الولايات المتحدة.

وقد أقر مجلس النواب الأمريكي، سابقا، تعديلا على مشروع القانون بشأن ميزانية الدفاع الأمريكية يدعو لبحث احتمال إنشاء قواعد عسكرية أمريكية في الجزر اليونانية، فيما أدخلت اليونان والولايات المتحدة، عامي 2019 و2021 تعديلات على اتفاقية MDCA لتزويد اليونان بقواعد جديدة، وتم تحديد مدة الاتفاقية بخمس سنوات بدلا من سنة واحدة.

وحتى عام 2019، كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي اليونانية قاعدة عسكرية واحدة، أما الآن فهناك تسع قواعد، من بينها ميناء ألكسندروبوليس شمالي البلاد، والذي يستخدم لنقل المعدات العسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا.

وكانت روسيا سبق وأرسلت مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمدادها أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" في إمدادها أوكرانيا بالسلاح.

من جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي، وتابع لافروف أن الولايات المتحدة و"الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة لكييف، وإنما أيضا بتدريب الأفراد على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".

المصدر: نوفوستي