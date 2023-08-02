وسائل إعلام: الولايات المتحدة تدرس إقامة قواعد عسكرية في الجزر اليونانية

أفادت صحيفة "بارابوليتيكا" اليونانية بأن مجلس النواب الأمريكي تبنى تعديلا على قانون الميزانية الدفاعية يقضي بدراسة إمكانية إقامة قواعد عسكرية أمريكية في الجزر اليونانية.

ويدعو التعديل وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين إلى إجراء دراسة مشتركة للإمكانيات القائمة لتوسيع الحضور العسكري الأمريكي في اليونان، مع تركيز الاهتمام على الجزر، حسب الصحيفة.

وقد صوت مجلس الشيوخ على مشروع قانون خاص به بهذا الشأن، وتجري المشاورات بين مجلسي الكونغرس حول صياغة النص النهائي للتشريع الذي سيحال إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.

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ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية يجب أن تقدم تقريرا حول إمكانيات توسيع الحضور الأمريكي في اليونان في غضون شهرين بعد التوقيع نهائيا على مشروع قانون الميزانية الدفاعية.

يذكر أن لدى الولايات المتحدة قاعدة بحرية في جزيرة كريت وأخرى جوية بالقرب من مدينة لاريسا، وهي تستخدم أيضا مطارا عسكريا في ستيفانوفيكيو بغرب اليونان وميناء ألكسندروبوليس، إضافة إلى بعض المواقع الأخرى على الأراضي اليونانية.

المصدر: تاس