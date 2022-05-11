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أثينا تطالب بوجود عسكري أمريكي على أراضيها

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أثينا تطالب بوجود عسكري أمريكي على أراضيها
Globallookpress
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طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بوجود عسكري أمريكي في اليونان خاصة في شمال البلاد، لأن ذلك في مصلحة البلاد، بحسب رأيه.

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وفي كلمة له، خلال مناقشة في البرلمان حول اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل (MDCA) الموقعة بين اليونان والولايات المتحدة، قال ديندياس، إن تمديد الاتفاقية من عام واحد إلى خمسة تم الاتفاق عليه بمبادرة من أثينا، قائلا: "أردنا خمس سنوات ولن أخفي أن الحكومة فكرت حتى في 10".

وأضاف: "نريد الوجود العسكري في البلاد لأن ذلك يصب في المصلحة الوطنية، نريد وجودا للولايات المتحدة في تراقيا، وفي ألكساندروبولي".

المصدر: THE GREEK HERALD

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