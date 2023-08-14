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وزير المالية الألماني يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

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وزير المالية الألماني يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
Globallookpress
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وصل وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى العاصمة الأوكرانية كييف بالقطار صباح اليوم الاثنين في زيارة لم يعلن عنها سابقا، لإجراء محادثات سياسية.

أفادت بذلك وكالة "د ب أ" الألمانية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها ليندنر الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر الألماني، إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية هناك.

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وكان المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس قد زاروا كييف من قبل.

وألمانيا التي تزود أوكرانيا بأسلحة مختلفة، قدمت لها أيضا منذ عام 2022 مساعدات مالية مباشرة بقيمة نحو 1.5 مليار يورو، وبالإضافة إلى ذلك أعلنت ألمانيا ودائنون آخرون في يوليو 2022 أنهم سيؤخرون سداد ديون أوكرانيا.

وفي مارس الماضي تم التمديد لأوكرانيا لتأجيل سداد ديونها حتى عام 2027 بهدف منحها مساحة إضافية من السيولة والحفاظ على وظائف الدولة، حسب بيانات وزارة المالية الألمانية.

المصدر: "تاس"

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