وكالة ألمانية: بيربوك تصل إلى كييف في ثاني زيارة لأوكرانيا بعد بدء العملية الروسية

قالت وكالة DPA للأنباء، إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وصلت إلى كييف اليوم السبت.

وأشارت الوكالة، إلى أن هذه هي الزيارة الثانية التي تقوم بها بيربوك إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك.

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وفي كييف ستجري وزيرة الخارجية الألمانية، محادثات مع نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا.

ووفقا للوكالة، منذ البداية بقيت تفاصيل برنامج زيارة الوزيرة، سرية لأسباب أمنية. وفقط بات معلوما أنها وصلت إلى كييف بالقطار قادمة من بولندا.

ونقلت الوكالة عن بيربوك قولها: "وصلت اليوم إلى كييف كي أؤكد للأوكرانيين أنه يمكنهم الاستمرار في الاعتماد علينا، وسنواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا - بإمدادات الأسلحة والمساعدات الإنسانية والمالية".

وبعد وصولها إلى كييف، حددت بيربوك أهم موضوعين سيتم التطرق لهما خلال الزيارة: مساعدة ألمانيا لسلطات كييف في إزالة الألغام ودعمها في مكافحة جرائم الحرب المرتكبة".

يشار إلى أن زيارة بيربوك الأولى، كانت في 10 مايو الماضي.

المصدر: تاس