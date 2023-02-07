وزير الدفاع الألماني يزور كييف ويطلق تصريحات معادية ضد الرئيس الروسي

أدلى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال زيارته إلى كييف اليوم الثلاثاء، بتصريحات معادية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يتم الإعلان عن رحلة عمل بيستوريوس إلى أوكرانيا، وبحسب تقارير إعلامية، كان من المقرر أن يصل بولندا يوم الأربعاء، وفي وقت لاحق، نشر وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، صورة مشتركة مع نظيره الألماني ومجسم لعبة لدبابة "ليوبارد 2".

وفي وقت سابق، أعلن بيستوريوس عن اتفاق الدول الأوروبية، لتزويد كييف بـ 20-25 دبابة "ليوبارد" بحلول الصيف، وأكثر من 100 دبابة أخرى بحلول العام 2024.

كما أعلنت الحكومة الألمانية نهاية يناير الماضي، أنها قررت نقل الدبابات الألمانية "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وتعتزم ألمانيا تشكيل كتيبتين للدبابات.

وفي المرحلة الأولى، من المقرر توفير كتيبة مكونة من 14 دبابة "ليوبارد" من احتياطيات الجيش الألماني نفسه، بالإضافة إلى ذلك، وافقت برلين على السماح للدول التي تمتلك دبابات "ليوبارد" الألمانية بإعادة تصديرها إلى كييف.

وتولى الرئيس الجديد لوزارة الدفاع الألمانية بيستوريوس منصبه في 19 يناير، بعد أن تقدمت كريستينا لامبريخت، بطلب للاستقالة في بداية العام.

وفقًا لصحيفة "فيلت" الألمانية، دعا بيستوريوس في عام 2018، إلى مراجعة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ووفقا له، فقد أضروا باقتصاد البلاد وعززوا المواقف الروسية.

كما كان عضوا في مجموعة الصداقة الألمانية الروسية، التي تأسست بالتعاون مع مجلس الاتحاد الروسي، ودرس اللغة الروسية.

المصدر: نوفوستي