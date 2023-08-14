 
مباشر

الملك تشارلز الثالث يزور فرنسا في سبتمبر

أخبار العالم

الملك تشارلز الثالث يزور فرنسا في سبتمبر
AFP
الملك تشارلز وقرينته الملكة كاميلا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vusq

أفادت صحيفة "سود ويست" الفرنسية بأن زيارة الملك تشارلز الثالث لفرنسا ستتم في سبتمبر بعد أن أرجئت في نهاية مارس بسبب خطر اندلاع أعمال عنف في خضم احتجاجات على إصلاح نظام التقاعد.

واستنادا إلى "سود ويست" فإن زيارة تشارلز الثالث وعقيلته كاميلا إلى فرنسا ستتم في موعد قريب من 20 سبتمبر، على أن تشمل زيالاته مدينة بوردو في الثاني والعشرين من الشهر ذات.

إقرأ المزيد
إرجاء زيارة الملك تشارلز إلى فرنسا بسبب الاحتجاجات
إرجاء زيارة الملك تشارلز إلى فرنسا بسبب الاحتجاجات

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض الإليزيه التعليق على زيارة الدولة هذه التي تشمل بحسب "سود ويست" محطتين في باريس وبوردو.

وفي 24 مارس، اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعلان تأجيل زيارة الملك البريطاني قبل يومين فقط من وصوله.

وكانت فرنسا شهدت قد حينها تاسع أيام التظاهرات المعارضة لإصلاح نظام التقاعد، فيما كان مقررا تنظيم يوم عاشر من الاحتجاجات خلال زيارة الدولة.

ويومها ذكر داونينغ ستريت أن فرنسا هي التي طلبت إرجاء هذه الرحلة التي كانت ستشكل أول محطة رسمية للملك إلى الخارج منذ توليه العرش.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا