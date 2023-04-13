 
مباشر

الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تجتاح فرنسا مجددا

أخبار العالم

الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تجتاح فرنسا مجددا
تاس/رويترز
باريس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v49f

ينطلق اليوم الخميس في فرنسا التحرك الـ 12 للنقابات العمالية ضد قانون التقاعد حيث يخرج المحتجون بحدود الساعة 14:00 بتوقيت باريس للتظاهر.

إقرأ المزيد
فرنسا.. عمال النظافة يجددون إضرابهم
فرنسا.. عمال النظافة يجددون إضرابهم

وترافق هذه الاحتجاجات الجماهيرية إضرابات في قطاعات النقال والطاقة وغيرها.

وأفادت قناة "BFM" بأن المتظاهرين في وسط باريس قد أغلقوا بالقمامة ممرا يقود إلى مبنى المجلس الدستوري الفرنسي الذي من المقرر أن يتخذ غدا الجمعة قرارا بشأن شرعية إصلاح نظام التقاعد.

وأضافت القناة أن المتظاهرين نزلوا إلى شوارع العاصمة الفرنسية للمشاركة في الاحتجاجات الجديدة صباح اليوم. وتابعت أن المتظاهرين أحرقوا مشاعل، مطالبين بإلغاء إصلاح نظام التقاعد. وتم في مكان إجراء التظاهرات أيضا رفع لافتة كتب عليها "الإصلاح – إلى صندوق للقمامة".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا