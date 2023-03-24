إرجاء زيارة الملك تشارلز إلى فرنسا بسبب الاحتجاجات

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، تأجيل زيارة رسمية لملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى فرنسا، وسط إضرابات واحتجاجات حاشدة في البلاد.

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وكان من المقرر أن يصل الملك تشارلز إلى فرنسا يوم الأحد المقبل، في أول زيارة دولة له بصفته ملكا قبل أن يتوجه إلى ألمانيا يوم الأربعاء.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن الحكومتين الفرنسية والبريطانية اتخذتا القرار معا بعد اتصال هاتفي بين ماكرون وتشارلز صباح اليوم الجمعة.

المصدر: أ ب