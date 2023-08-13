سيناتور ديمقراطي أمريكي: نجل بايدن مدمن على المخدرات وارتكب جرائم لابد من محاكمته عليها

قال عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، جيمي روسكين (ديمقراطي من ماريلاند)، إن هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن ارتكب فعلا "الكثير من الأشياء غير القانونية".

وأضاف في تصريحات لقناة "ABC Sunday" أن التحقيق في قضية نجل بايدن "لا يجري بشكل سلس".

وتابع راسكين: "يبدو واضحا حقا أن هذا الرجل مدمن على المخدرات وارتكب الكثير من الأفعال غير القانونية والخاطئة حقا".

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وطالب الساسة الأمريكيين بعدم التدخل في عمل النظام القضائي وأن يسمحوا لمحاكمة بايدن الابن بأن "تأخذ مجراها".

وأعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، يوم الجمعة الماضي، عن تعيين مدع للتحقيق في قضية هانتر بايدن، ومنحه صلاحيات اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة.

من جانبه جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نفيه أي علاقة له بأعمال نجله، هانتر بايدن، بعد التصريحات التي أدلى بها أحد شركاء الأخير.

يذكر أن هانتر بايدن هو أول ابن يتم اتهامه لرئيس أمريكي في منصبه، حيث يواجه تهم "التهرب الضريبي المتعمد"، وتعاطي المخدرات وامتلاك مسدس غير مرخص.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نجل بايدن لم يدفع أكثر من 100 ألف دولار بين عامي 2017 و2018، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن 12 شهرا.وفي عام 2018، امتلك مسدس كولت مع علمه بأنه كان يتعاطى مخدرات غير مشروعة، وهذا بدوره ينتهك القانون الأمريكي ويعاقب عليه بالسجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى.

وأبرم هانتر بايدن صفقة مع التحقيق بشأن تهم التهرب الضريبي، ووافق أيضا على إجراءات ما قبل المحاكمة في قضية الحيازة غير القانونية للأسلحة، والتي سمحت "بشطب" التهمة من التاريخ القضائي بمرور الوقت إذا التزم هانتر ببنود الاتفاقية وخضع لبرنامج إعادة التأهيل.

المصدر: وكالات