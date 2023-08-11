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العدل الأمريكية تعيّن مدعيا للتحقيق مع هانتر نجل بايدن

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العدل الأمريكية تعيّن مدعيا للتحقيق مع هانتر نجل بايدن
AP Suchat Pederson/The News Journal via AP, File
المدعي ديفيد وايس المكلف بالتحقيق مع نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن
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أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند عن تعيين مدع للتحقيق في قضية هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتم تعيين المدعي الفيدرالي ديفيد وايس في هذا المنصب.

وقال غارلاند، يوم الجمعة، إن وايس أبلغه في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن تحقيقاته وصلت إلى المرحلة التي يمكنه أن يواصل العمل عليها بصفة المحقق الخاص، وطلب تعيينه في هذا المنصب.

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واعتبر غارلاند أن تعيين وايس في هذا المنصب "يتجاوب مع مصالح المجتمع".

وأضاف أن وايس بصفته الجديدة سيواصل تحقيقاته، وسيكون لديه صلاحيات اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة.

وتم إبلاغ الكونغرس بأن وايس سيتمتع بصلاحيات كاملة في ما يخص القضية، بما في ذلك توجيه التهم واتخاذ أي قرارات لضمان عدم انحياز التحقيق.

يذكر أن نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن يواجه اتهامات بالتهرب الضريبي، وكان قد دفع ببراءته أمام المحكمة الفدرالية في الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

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