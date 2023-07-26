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نجل الرئيس الأميركي يفشل في تسوية قضية التهرب الضريبي

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نجل الرئيس الأميركي يفشل في تسوية قضية التهرب الضريبي
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فشل هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي والادعاء العام في التوصل لاتفاق لتسوية قضية التهرب الضريبي من خلال صفقة الإقرار بالذنب.

وذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية أن هانتر بايدن مثل أمام محكمة ديلاوير اليوم الأربعاء، حيث كان من المتوقع أن يقر بتهمتي التهرب الضريبي المتعمد.

وأشارت القناة، استنادا لممثلين من الجانبين، إلى أن الصفقة فشلت، دون ذكر تفاصيل، في حين أكد نجل الرئيس في وقت سابق، أنه ينوي الإقرار بالذنب.

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وفي يونيو، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن هانتر بايدن أبرم صفقة مع مسؤولي التحقيق، حيث كان سيقر بأنه مذنب في تهمة التهرب الضريبي. بالإضافة لذلك، تبادرت أنباء عن أن الطرفين توصلا لاتفاق بشأن التهم المتعلقة بانتهاك قواعد تخزين الأسلحة.

المصدر: تاس

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