 
مباشر

سيناتورة أمريكية تعرض صورا "غير محتشمة" لابن بايدن في جلسات استماع بالكونغرس

أخبار العالم

سيناتورة أمريكية تعرض صورا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpu3

عرضت عضو الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، في الكونغرس صورا "غير محتشمة" لهانتر ابن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولم يُعجب الحاضرون بها.

وقالت غرين: "ليس هذا بالضبط ما يفعله المساعدون القانونيون لشركتهم"، وعرضت صورا تعتقد أن هانتر بايدن كان مع مرافقين وظفهم من خلال مكتب المحاماة الخاص به.

إقرأ المزيد
فضائح هانتر بايدن.. يدخن الحشيشة ويقود بسرعة في حي سكني (صور)
فضائح هانتر بايدن.. يدخن الحشيشة ويقود بسرعة في حي سكني (صور)

وقالت إن الصور، التي خضعت جزئيا للرقابة لعرضها في الكونغرس، مأخوذة من تسجيلات فيديو عرضها بايدن الابن بنفسه.

وحذرت غرين، وهي معارضة شديدة للرئيس الأمريكي الحالي، المشاركين في جلسة الاستماع من أن الصور ليست مخصصة للمشاهدة من قبل مجموعات معينة من الناس، ومع ذلك احتج كبار زملائها على عرض الصور.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا