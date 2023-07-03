فضائح هانتر بايدن.. يدخن الحشيشة ويقود بسرعة في حي سكني (صور)

انتشرت صور لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعود للعام 2018، وهو يدخن الحشيش أثناء قيادته السيارة، في حي سكني.

وحسب المعلومات فإن هذه الصور التقطها بايدن (53 عاما) بنفسه في 12 يونيو 2018، وكانت موجودة على اللابتوب الخاص به، والذي احتوى أيضا على رسائل إلى العديد من النساء اللواتي كن بانتظاره للوصول لحضور حفل في لاس فيغاس.

وكتبت امرأة تدعى شيريل إلى نجل بايدن: "ليس لدي بدلة سباحة وأردت حقا أن أرتدي بدلة سباحة جميلة، لكن ليس لدي أي نقود لشراء واحدة، لذا سأضطر إلى أن أكون عارية، أليس كذلك؟".

بعد أقل من شهرين، وفي 1 أغسطس، التقطت صور للوحة سيارته وهو يقود بسرعة تزيد عن 172 ميلا في الساعة إلى لاس فيغاس.

يذكر أنه في يونيو الماضي، قالت وزارة العدل الأمريكية إن هانتر بايدن وافق على صفقة أقر في إطارها بذنبه في تهمتين تتعلقان بالتهرب المتعمد من دفع ضرائب الدخل، والدخول في اتفاق يمكن أن يجنب الإدانة بتهمة تتعلق بحيازة سلاح بشكل غير قانوني.

وبدأ التحقيق بحق هانتر بايدن في عام 2018، عندما تم الكشف عن أنه كان بحوزته مسدس "كولت كوبرا" في الوقت الذي كان فيه يتعاطى المخدرات. ويحظر القانون الأمريكي اقتناء الأسلحة أو حيازتها من قبل الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات أو يمتلكونها، لكن نجل بايدن تجاهل خلال الفترة نفسها مطالب السلطات بدفع الضرائب.

وأثارت الصفقة اتهامات بالمعاملة التفضيلية لابن الرئيس الديمقراطي من قبل المحافظين، الذين دفعت اتهاماتهم لهانتر بايدن باستغلال النفوذ في أوكرانيا والصين إلى التحقيق الذي أدى إلى توجيه الاتهامات.

المصدر: "نيويورك بوست" + RT