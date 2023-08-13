أكد الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان أجامو بركة، أن الولايات المتحدة تخطط لجعل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، كبش فداء لتخلص نفسها من كارثة تسببت بها في أوكرانيا.

وقال: "بعد أن ضحى زيلينسكي بمئات الآلاف من جنوده لترويج المصالح الجيوستراتيجية للولايات المتحدة، من المتوقع أن يكون كبش فداء بينما تسعى أمريكا لتخلص نفسها من الكارثة التي تسببت في هذا البلد".

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وأكد أن الكلمات تعجر عن وصف تصرفات واشنطن اللا أخلاقية في أوكرانيا.

وشدد على أن الغرب شن حربا ما كان يجب أن تحدث من أجل تقويض موقف روسيا.

وأكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، في وقت سابق من اليوم بأن النزاع في أوكرانيا وصل إلى أخطر نقطة له، وربما تؤدي إلى انهيار البلاد.

المصدر: نوفوستي