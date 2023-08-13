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مستشار أمريكي يطلق صرخة رعب عن أخطر نقطة في الحرب الأوكرانية ويحذر من انهيار وشيك

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مستشار أمريكي يطلق صرخة رعب عن أخطر نقطة في الحرب الأوكرانية ويحذر من انهيار وشيك
Globallookpress Monika Skolimowska
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أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن النزاع في أوكرانيا وصل إلى أخطر نقطة له، وربما تؤدي إلى انهيار البلاد.

وقال ماكغريغور: "ربما نكون الآن في أخطر نقطة في النزاع الأوكراني، عندما يكون نظام كييف على وشك الانهيار ويمكن أن يتفكك في أي لحظة".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة أرسلت 200 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية، الأمر الذي يعارضه غالبية الأمريكيين.

ودعا المستشار السابق للبنتاغون إلى البدء بمفاوضات السلام.

وأكد عقيد البحرية الأمريكية المتقاعد، مارك كانشيان، لصحيفة "THE HILL" في وقت سابق أن هجوم روسيا الناجح في مقاطعة خاركوف بعد فشل الهجوم الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه يعتبر ضربة موجعة لكييف.

المصدر: نوفوستي

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