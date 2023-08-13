"وول ستريت جورنال": تلاشي آمال الغرب بأن يجبر الهجوم الأوكراني روسيا على مفاوضات

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الغرب كان يأمل في أن يساعد الهجوم الأوكراني المضاد، إذا نجح، في إجبار روسيا على الدخول في مفاوضات بحلول هذا الشتاء، ولكن هذا غير وارد الآن.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين: "كان المسؤولون الأمريكيون وغيرهم من المسؤولين الغربيين يأملون في أن يؤدي الاختراق الأوكراني الكبير إلى إلحاق ضرر بالقوات الروسية بما يكفي لجلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات هذا الشتاء لإجراء مفاوضات جادة حول التسوية. ويبدو أن فرص حدوث ذلك ضئيلة الآن".

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وأشارت إلى أن الاستراتيجيين والسياسيين العسكريين في الغرب بدأوا في التفكير في هجوم أوكراني محتمل ربيع عام 2024.

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلا عن ضابط عسكري أمريكي درب القوات الأوكرانية، أن "الناتو" أمل وتوقع من الهجوم الأوكراني المضاد حدوث معجزة وعدت بها كييف".

وأضافت: "الناتو توقع حدوث معجزات وعد الأوكرانيون بها.. لكن لا يمكن شن حرب على أساس التفاؤل".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإخفاقات في الهجوم المضاد أدت إلى تبادل الاتهامات بين كييف وحلفائها.

المصدر: نوفوستي