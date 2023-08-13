شولتس يؤكد أن الاجتماع حول أوكرانيا في مدينة جدة السعودية كان "مهما ومميزا"

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن اجتماع جدة حول أوكرانيا كان "مهما ومميزا"، واعتبر أنه أحد سبل تحقيق السلام.

وأكد شولتس أن المفاوضات التي جرت في السعودية كانت مهمة للغاية. وأشار إلى أنه يجب الاعتراف بأنها كانت "مجرد بداية، ومع ذلك، كانت شيئا مميزا".

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وذكر أنه بالإضافة إلى دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا، شاركت الصين أيضا في المفاوضات التي جرت في مدينة جدة السعودية. معتبرا أنه أحد سبل تحقيق السلام.

وتابع: "لهذا السبب علينا أن نواصل هذه المفاوضات لأنها تزيد من الضغط على روسيا بالذات، حتى تدرك أنها سلكت الطريق الخطأ وأن عليها أن تسحب قواتها وتجعل السلام ممكنا".

وعقدت المشاورات في جدة في الفترة من 5 إلى 6 أغسطس، ولم تتم دعوة ممثلي روسيا إليها.

وصرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، في وقت سابق أن اجتماع جدة حول أوكرانيا لا يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة بمعزل عن مشاركة روسيا، وكان محاولة أمريكية فاشلة قائمة على التمني.

المصدر: نوفوستي