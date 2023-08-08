الغرب سئم محاولات زيلينسكي لإنجاح هجومه المضاد ويحضر لسيناريوهات أخرى

كتب جونستون هيروود في مجلة American Thinker أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد سيجبر الغرب على إقناع زيلينسكي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.

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وكتب للصحيفة، أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية ساعد الغرب كييف عسكريا بأكثر من 70 مليار يورو، إلا أن زيلينسكي يعتبر ويصرح علنا أن ذلك غير كاف.

ويشير الكاتب إلى أن البلدان التي أعربت في البداية عن دعمها القوي لأوكرانيا باتت تغير تصريحاتها الآن، حيث بات من الصعب وبشكل متزايد على المسؤولين الغربيين إخفاء انزعاجهم وسخطهم عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا.

وأضاف: "استنادا إلى فرضية عدم تحسن الوضع مع هجوم كييف المضاد في المستقبل القريب، سيحاول رؤساء القوى العالمية إقناع زيلينسكي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفي حال عدم موافقة زيلينسكي على اقتراحات الغرب ستظهر سيناريوهات غير متوقعة".

المصدر: نوفوستي