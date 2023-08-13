 
مباشر

طبيب أوكراني: إدخال 21 ألف مصاب من قوات كييف إلى مستشفى ميتشنيكوف منذ بداية العملية الروسية

أخبار العالم

طبيب أوكراني: إدخال 21 ألف مصاب من قوات كييف إلى مستشفى ميتشنيكوف منذ بداية العملية الروسية
Globallookpress Andriy Andriyenko
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vur0

أعلن كبير الأطباء في المستشفى سيرغي ريجينكو أنه منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم إدخال حوالي 21 ألف جندي أوكراني مصاب إلى مستشفى ميتشنيكوف في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وقال ريجينكو لصحيفة "الغارديان": "كل يوم، يستقبل مستشفى ميتشنيكوف ما بين 50 إلى 100 مصاب أوكراني بجروح بالغة الخطورة. ومن بين هؤلاء الـ21 ألف جندي، ألفان منهم فاقدو الأطراف".

إقرأ المزيد
صحيفة أمريكية: صدمة في الغرب بعد توجيه القوات الروسية ضربة موجعة لقوات كييف في خاركوف
صحيفة أمريكية: صدمة في الغرب بعد توجيه القوات الروسية ضربة موجعة لقوات كييف في خاركوف

وأشار إلى أنه بالنسبة لمثل هؤلاء الجرحى، فإن العملية الأولى تتم بالقرب من ساحة المعركة، ولكن 90٪ من هذه الحالات تنتهي ببتر الأطراف في المستشفى.

وأكدت الصحيفة أن السبب الرئيسي لمثل هذه الإصابات هو حقول الألغام.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت بأن القوات الأوكرانية فشلت في اختراق خطوط الدفاع الروسية، مما اضطر كييف لتغيير تكتيكها على خلفية الخسائر الفادحة التي تتكبدها.

واعترف عسكريون أوكرانيون للصحيفة بتكبدهم خسائر فادحة في حقول الألغام وزعموا رغم ذلك أنه بعد التغييرات في تكتيكات القوات الأوكرانية، سيتمكنون من تفعيل هجومهم المضاد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا