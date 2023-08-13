طبيب أوكراني: إدخال 21 ألف مصاب من قوات كييف إلى مستشفى ميتشنيكوف منذ بداية العملية الروسية

أعلن كبير الأطباء في المستشفى سيرغي ريجينكو أنه منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم إدخال حوالي 21 ألف جندي أوكراني مصاب إلى مستشفى ميتشنيكوف في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وقال ريجينكو لصحيفة "الغارديان": "كل يوم، يستقبل مستشفى ميتشنيكوف ما بين 50 إلى 100 مصاب أوكراني بجروح بالغة الخطورة. ومن بين هؤلاء الـ21 ألف جندي، ألفان منهم فاقدو الأطراف".

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وأشار إلى أنه بالنسبة لمثل هؤلاء الجرحى، فإن العملية الأولى تتم بالقرب من ساحة المعركة، ولكن 90٪ من هذه الحالات تنتهي ببتر الأطراف في المستشفى.

وأكدت الصحيفة أن السبب الرئيسي لمثل هذه الإصابات هو حقول الألغام.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت بأن القوات الأوكرانية فشلت في اختراق خطوط الدفاع الروسية، مما اضطر كييف لتغيير تكتيكها على خلفية الخسائر الفادحة التي تتكبدها.

واعترف عسكريون أوكرانيون للصحيفة بتكبدهم خسائر فادحة في حقول الألغام وزعموا رغم ذلك أنه بعد التغييرات في تكتيكات القوات الأوكرانية، سيتمكنون من تفعيل هجومهم المضاد.

المصدر: نوفوستي