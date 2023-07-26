أكد الخبير العسكري الاستراتيجي بوزارة الدفاع النمساوية، ماركوس ريزنر، أن الكثير من جنود القوات الأوكرانية، الذين خضعوا لـ6 أشهر من التدريب في دول حلف "الناتو" لم يعودوا موجودين.

وقال ريزنر إنه تحدث إلى زميل أوكراني قال إنه في وحدة عسكرية مجاورة ولديهم قائد من قوات الاحتياط يبلغ من العمر 47 عاما.

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وأشار الخبير إلى أنه أمر فصيلة من جنوده بالذهاب إلى حقول الألغام بسبب قلة خبرته، فلم يعد منهم إلا حوالي النصف.

وشدد المصدر نفسه على أن هذا الخطأ أضر بشكل خطير بمعنويات الجيش الأوكراني.

وأعلن مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، في وقت سابق، أن عدم كفاءة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وضعت أوكرانيا على حافة الانهيار الاقتصادي والعسكري التام.

المصدر: RT