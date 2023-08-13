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مجلة عسكرية تنشر تقريرا عن دور مقاتلات "سو-57" الروسية في العملية الخاصة أوكرانيا

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مجلة عسكرية تنشر تقريرا عن دور مقاتلات
Sputnik vladimer astapkovich
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أفادت مجلة Military Watch بأن مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" الروسية أثبتت جدارتها خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت المجلة في تقرير لها: "يتم تحسين أنظمة الاتصالات في مقاتلات "سو-57" الروسية بسرعة".

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المقاتلة
المقاتلة "سو-57" تزود بأحدث منظومة اتصالات رقمية

وأشارت إلى أن إدخال مجمع اتصالات لاسلكي جديد مزود بالذكاء الاصطناعي يسمح بتحسين نقل المعلومات بين الأنظمة الأرضية والمقاتلة.

وأكدت أن أداء "سو-57" كان جيدا في القتال الجوي وعند أداء مهامها في تدمير منظومات الدفاع الجوي.

وأعلن المكتب الإعلامي لشركة Ruselectronics في وقت سابق عن تزويد المقاتلة المتعددة الوظائف من الجيل الخامس سو-57 بأحدث مجموعة من معدات الاتصال الرقمي.


المصدر: RT

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