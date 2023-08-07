المقاتلة "سو-57" تزود بأحدث منظومة اتصالات رقمية

أعلن المكتب الإعلامي لشركة Ruselectronics عن تزويد المقاتلة المتعددة الوظائف من الجيل الخامس سو-57 بأحدث مجموعة من معدات الاتصال الرقمي.





ويشير مصدر في المكتب في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن هذه المعدات يمكن أن تستخدم مستقبلا في جميع الطائرات.

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ويقول: "زودت جميع الطائرات المقاتلة الواعدة سو -57 المتعددة الوظائف، بمجموعة معدات الاتصال التي ابتكرتها شركة Polet التابعة لشركة Ruselectronics".

ووفقا للمصدر يمكن مستقبلا تزويد جميع الطائرات بما فيها طائرات الأجيال السابقة بهذه المعدات.

ويشير المكتب، إلى أن هذه المنظومة تعمل في نطاق التردد العالي والعالي جدا، ولها حماية عالية من الضوضاء وهي آمنة.

وتضمن المنظومة الجديدة موثوقية نقل المعلومات بسبب التشفير المناعي للضوضاء، ونقل الرموز في الرسالة بالتزامن مع وقت معالجة الإشارات، وكذلك إمكانية الإرسال المتزامن للرسائل عبر القنوات المتوازية، وزيادة نطاق الاتصال المستقر. وتتألف المنظومة من أجهزة للتشفير وفك التشفير المناعي للضوضاء، ومستقبل إشارة لأنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية وناقل لمعالجة الإشارات الرقمية ومزامنتها.

المصدر: تاس