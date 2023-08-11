أنطونوف: عقوبات الغرب ضد روسيا فشلت والعالم فقد ثقته بالنظام المالي المتمركز حول الولايات المتحدة

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن العقوبات الغربية ضد روسيا فشلت وأظهرت للعالم عدم موثوقية النظام المالي المتمركز حول الولايات المتحدة.

وقال أنطونوف: "إننا نعتبر ذلك (العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا) محاولة من قبل السلطات الأمريكية لتهدئة الانتقادات المتزايدة داخليا حول فشل السياسة التقييدية للبيت الأبيض. حتى الذين يعانون من رهاب الروس المحليين نجدهم يدركون تماما أنه لم يكن من الممكن تدمير اقتصادنا وتقويض السيادة التكنولوجية لروسيا. تم تأكيد هذه الحقيقة، من قبل خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

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وأضاف: "توقف الهجمات الغربية عن التأثير في القطاع الاقتصادي، مما يسمح للشعب الروسي بالتطلع إلى المستقبل بثقة".

وأكد أن الدول التي لم تشارك في العقوبات الغربية أصبحت مقتنعة بعدم موثوقية النظام المالي المتمركز حول الولايات المتحدة.

المصدر: RT