أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن لا تستبعد استمرار العمليات القتالية في أوكرانيا عام 2024، ولذلك فهي مستعدة لطلب مساعدات أخرى لكييف من الكونغرس.

وقال كيربي معلقا على طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الكونغرس مبلغا إضافيا قدره 13 مليار دولار من الميزانية الفيدرالية للمساعدة العسكرية لكييف: "نحن مرتاحون لما نسعى إليه في الطلب الإضافي. نعتقد أن هذا هو المبلغ المناسب المطلوب. نظرا لحالة الأعمال القتالية في أوكرانيا في الوقت الحالي، فضلا عن الاحتمال الواضح للغاية أن الأعمال القتالية ستستمر عندما ندخل الربع الأول من العام المقبل، وتتحرك نحو الخريف".

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وأضاف: "لن نتردد في تقديم طلب إلى الكونغرس إذا قررنا أننا بحاجة إلى إعادة تقديم الطلب وطلب المزيد خارج الربع الأول من العام المقبل. أو إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات على ما نطلبه هنا (أي في الوثيقة المقدمة يوم الخميس) نحن واثقون من أن هذا هو النهج الصحيح".

المصدر: نوفوستي