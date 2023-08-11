وزير الخارجية الأوكراني يطالب الغرب بإرسال صواريخ بعيدة المدى بأسرع وقت ممكن

طالب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، حلفاء بلاده بتقديم صواريخ Taurus الألمانية وATACMS الأمريكية بعيدة المدى في أقرب وقت ممكن، ووعد باستخدامها ضمن الأراضي الأوكرانية فقط.

وكتب كوليبا على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "Taurus وATACMS ضروريان للنجاح الأوكراني، نطلب من الشركاء توفيرهما في أقرب وقت ممكن. سيتم استخدام كليهما داخل حدودنا فقط".

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وكشف موقع T-online الإخباري، في وقت سابق نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني "SPD"، أن برلين ستعلن قريبا قرارها بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز "توروس".

وأكد المصدر نفسه نقلا عن الدوائر الحكومية أن القوات الجوية الألمانية من جهتها أعطت "الضوء الأخضر" لتوريد هذه الأسلحة.

وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يبحث مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إمكانية توريد صواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 300 كلم، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وأوردت تقارير وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن قريبة من اتخاذ القرار بشأن تزويد كييف بهذه الصواريخ، لكن الإدارة الأمريكية لم تؤكد صحة هذه التقارير رسميا.

المصدر: نوفوستي