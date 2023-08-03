البيت الأبيض: لا توجد أي معلومات جديدة حول توريدات صواريخ ATACMS لكييف

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، عن عدم وجود أي تطورات جديدة بشأن التوريدات المحتملة لصواريخ ATACMS البعيدة المدى لأوكرانيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إنه "لا يوجد أي شيء جديد بشأن ATACMS"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيواصل دراسة إمكانية توريدات هذه الصواريخ لأوكرانيا.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، قد صرح في مطلع الأسبوع الجاري، بأن الرئيس بايدن يبحث مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مسألة توريدات ATACMS، لكن لا يوجد أي قرار بهذا الشأن بعد.

ويذكر أن مدى صواريخ ATACMS يصل إلى نحو 300 كلم، حيث يمكن إطلاقها من راجمات صواريخ HIMARS التي سبق لواشنطن أن قدمتها للقوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي