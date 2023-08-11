سيئول تتطلع إلى "تسوية سليمة" لقضية الأموال الإيرانية المجمدة

علق مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، على أنباء "الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

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وقال المصدر إن الموقف المبدئي هو أننا "نتطلع إلى تسوية سليمة في قضية الأموال الإيرانية المجمدة".

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الحكومة الكورية الجنوبية كانت تجري مشاورات وثيقة مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وإيران لمعالجة قضية الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية، وأضاف "ليس لدينا ما نؤكده في هذه المرحلة".

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة طلبت في اليوم السابق تحويل الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية عبر سويسرا إلى قطر، وسيتم تبادل السجناء بين واشنطن وطهران بمجرد استكمال عمليات التحويل.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن عملية تحرير الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية قد بدأت، كما سيتم الإفراج قريبا عن سجناء إيرانيين كانوا قد اعتقلوا داخل الولايات المتحدة.

ولا تزال العلاقات الثنائية متوترة بسبب الأموال الإيرانية المجمدة بقيمة 7 مليارات دولار في بنكين كوريين بموجب العقوبات الأمريكية، والتي أعيد فرضها بعد انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018.

ورغم ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده لن تخفف العقوبات المفروضة على إيران حتى بعد الإفراج عن مواطنين أمريكيين.

المصدر: يونهاب