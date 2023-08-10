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بلينكن: لا نخطط لرفع العقوبات عن إيران على الرغم من تبادل السجناء

أخبار العالم

بلينكن: لا نخطط لرفع العقوبات عن إيران على الرغم من تبادل السجناء
Legion-Media
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده لن تخفف العقوبات المفروضة على إيران حتى بعد أن أفرجت طهران عن خمسة مواطنين أمريكيين.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المكسيكي: "اسمحوا لي أن أوضح الوضع. لن تحصل إيران على تخفيف للعقوبات تحت أي ظرف من الظروف وفي أي حال".

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وأكد أن الولايات المتحدة على اتصال بأسر المساجين الأمريكيين الخمسة الذين نقلتهم إيران من السجن إلى الإقامة الجبرية في خطوة أولى نحو الإفراج عنهم. 

وتابع "أعتقد أن هذه بداية نهاية كابوسهم، والكابوس الذي عاشته عائلاتهم".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه ليس على علم بأمريكيين آخرين محتجزين في إيران.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق حول تبادل السجناء، وستتلقى طهران بموجبه 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة لاستخدامها في أغراض إنسانية.

المصدر: وكالات

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