وسائل إعلام: أوكرانيا ستوقف نظام دخول الإسرائيليين بدون تأشيرة

أفادت صحيفة "كييف بوست" نقلا عن مصدر في مجلس الأمن القومي الأوكراني بأن كييف تدرس إلغاء نظام الدخول بدون تأشيرة للإسرائيليين بسبب "موقف تل أبيب الموالي لروسيا" على الساحة الدولية.

وقالت الصحيفة: "السبب الرئيسي هو تصرفات إسرائيل المنهجية غير الودية ضد أوكرانيا، وفعليا الموقف الموالي لروسيا على الساحة الدولية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اقتراح استبعاد إسرائيل من اجتماعات صيغة رامشتاين، والتي تبحث فيها كييف مسألة توريد الأسلحة مع حلفائها.

وصرح المصدر أن هناك "تهديدا حقيقيا" بتسريب معلومات عن مسار القمم.

والسبب الآخر هو النظر في إلغاء نظام الدخول بدون تأشيرة هو رفض الحكومة الإسرائيلية إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي