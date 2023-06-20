مكتب زيلينسكي يلوم إسرائيل على "حيادها" في الصراع الأوكراني

انتقد أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، السلطات الإسرائيلية على "حيادها" فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

ووفق ما ذكرته محطة "كان" الإذاعية، يعتقد يرماك أن الوقت قد حان الآن، لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأوكرانيا، كما قال: "لا أستطيع أن أفهم لماذا استقبلنا في أوكرانيا هذا العدد الكبير من قادة العالم، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن من بينهم".

وتساءل يرماك: "لماذا إسرائيل محايدة في الصراع؟".

ووصف المسؤول الأوكراني إسرائيل بأنها الأكثر حيادية بين أولئك الذين لديهم علاقات جيدة مع أوكرانيا.

كما ذكر يرماك في مقابلة مع "تايمز أوف إسرائيل" أن التاريخ الغني ليهود أوكرانيا يدفع أوكرانيا وإسرائيل إلى التعاون الوثيق، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء السابقة غولدا مائير، وكذلك بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين الآخرين ولدوا في أوكرانيا.

ولفتت صحفية "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن "يرماك، مثل العديد من القادة الأوكرانيين، يتكتمون على معاداة السامية في أوكرانيا وتاريخ من العنف ضد الجاليات اليهودية، ما دفع بالعديد من المهاجرين الأوكرانيين إلى الفرار إلى إسرائيل.

ونفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في وقت سابق، تقارير عن خطط لنقل دبابات "ميركافا" إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي