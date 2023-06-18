إسرائيل تمتنع عن التعليق على وصف بوتين لزيلينسكي بوصمة العار على اليهود

امتنعت إسرائيل عن التعليق على التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وصمة عار على اليهودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، لوئيل حيات، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستمتنع في الوقت الراهن عن التعليق على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة، حول أصول زيلينسكي اليهودية.

ومن جانبه أبرز السفير الأوكراني لدى تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، في حديث لقناة I24News الإسرائيلية، بأن كييف تتوقع من الحكومة الإسرائيلية إدانة تصريحات الرئيس بوتين بحق زيلينسكي.

وأشار إلى أن امتناع الحكومة الإسرائيلية عن إدانة مثل هذا التصريح، سيؤدي إلى تأجيل أو إلغاء زيارة زوجة زيلينسكي إلى إسرائيل، حيث من المتوقع أن تصل إلى تل أبيب مساء اليوم.

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا تخطط وزارة الخارجية الإسرائيلية للتعليق على هذا الموضوع"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد صدور رد فعل من وزارة الخارجية الأوكرانية بهذا الصدد في المستقبل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة ألقاها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يوم الجمعة الماضي، إن أصدقاءه اليهود يقولون له إن زيلينسكي ليس يهوديا، وإنما وصمة عار على اليهود.

المصدر: نوفوستي