بوتين: أصدقائي اليهود يقولون إن زيلينسكي عار على اليهود

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي إن أصدقاءه من اليهود يقولون له إن زيلينسكي عار على الشعب اليهودي.

إقرأ المزيد

وتحدث بوتين عن ستيبان بانديرا فقال "ستيبان بانديرا نازي ومعاد للسامية، إلا أن أحدا في الغرب لا يريد سماع ذلك باعتبار أن زيلينسكي يهودي، إذن فلا يمكن أن يدعم النازية".

وتابع بوتين: ستيبان بانديرا هو بطل بالنسبة للأوكرانيين الآن. علينا أن نحارب هذا، لأن روسيا كانت من أكثر البلدان تضررا من النازية ولا يمكن أن ننسى ذلك أبدا.

وتساءل الرئيس الروسي: إذا لم تكن هذه هي النازية الجديدة، فما هي إذن ؟. مهمتنا القضاء على النازية الجديدة في أوكرانيا، هذه مهمتنا.

إقرأ المزيد

وكان ستيبان بانديرا (1909-1959) زعيما لـ"الحركة القومية الأوكرانية" في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي والتي قاتلت إلى جانب النازيين، حتى قضى عليهم الجيش السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، ولاحق فلولهم إلى برلين.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على قيام الاستخبارات الأمريكية برفع السرية عن وثائق تؤكد عمالة القوميين الأوكرانيين لهتلر، إن "بطل أوكرانيا المعاصرة هو عميل رسمي لهتلر، ونازي، ومجرم. تحدثنا عن ذلك باستمرار قبل نشر هذه الوثائق، وكم من مرة نفت شخصيات أوكرانية بشكل وقح هذه الحقيقة".

المصدر: RT