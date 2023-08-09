"فاينانشال تايمز": واشنطن مترددة في تزويد الإمارات بمقاتلات "إف-35"

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن السلطات الأمريكية مترددة في مسألة تزويد الإمارات بمقاتلات "إف-35"، بسبب مخاوف من إمكانية نقل تقنيات سرية إلى الصين.

وقالت المصادر إنه على الرغم من تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات في عهد الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، فإن إدارة جو بايدن قلقة من احتمال حدوث تسريبات تكنولوجية إلى الصين، وهي السبب في توقف المفاوضات حول بيع مقاتلات "إف-35".

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وأشاروا إلى أن الإمارات تشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة تضغط من أجل فرض قيود على استخدام المقاتلات.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي رفيع في وقت سابق بأن الولايات المتحدة حذرت رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من التعاون الوثيق للغاية مع روسيا والصين.

وأشار المسؤول إلى أن المسؤولين الأمريكيين حذروا محمد بن زايد من أن التعاون بشكل وثيق للغاية مع روسيا والصين في المجالين العسكري والاستخباراتي سيضر بالعلاقات مع أمريكا.

المصدر: تاس