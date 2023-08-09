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إسرائيل: إحباط محاولة لتهريب المسيّرات إلى غزة (صور)

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إسرائيل: إحباط محاولة لتهريب المسيّرات إلى غزة (صور)
AFP
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أحبطت القوات الإسرائيلية محاولة لتهريب طائرات مسيرة عبر معبر بيت حانون "إيرز" مع قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب 10 طائرات استطلاع بدون طيار كانت مخبأة داخل حقيبة سوداء داخل حافلة صغيرة عند معبر "إيريز"، مرجحة أن "تكون الطائرات المسيرة معدة للاستخدام من قبل الفصائل المسلحة في غزة".

المصدر: RT

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