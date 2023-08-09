إسرائيل: إحباط محاولة لتهريب المسيّرات إلى غزة (صور)

أحبطت القوات الإسرائيلية محاولة لتهريب طائرات مسيرة عبر معبر بيت حانون "إيرز" مع قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب 10 طائرات استطلاع بدون طيار كانت مخبأة داخل حقيبة سوداء داخل حافلة صغيرة عند معبر "إيريز"، مرجحة أن "تكون الطائرات المسيرة معدة للاستخدام من قبل الفصائل المسلحة في غزة".

🔴Attempted drone smuggling into Gaza Strip thwarted at the Erez Crossing



Israeli security personnel thwarted an attempt to smuggle 10 reconnaissance drones concealed within a black bag inside a minibus at the Erez Crossing.



The drones were likely intended for use by terror… pic.twitter.com/tH3xLYv4GL — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 9, 2023

المصدر: RT