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الأمم المتحدة ترحب بتمديد سوريا فتح معبري باب السلامة والراعي

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الأمم المتحدة ترحب بتمديد سوريا فتح معبري باب السلامة والراعي
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رحبت الأمم المتحدة بتمديد سوريا فتح معبري باب السلامة والراعي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في الـ13 من نوفمبر القادم.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "تلقينا رسالة من الحكومة السورية تفيد بتمديد فتح معبري باب السلامة والراعي، ونرحب بحرارة بهذا القرار الذي يتيح لنا الاستمرار في مهامنا، لإدخال المساعدات الإنسانية حتى الـ13 من نوفمبر".

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وأعلنت سوريا في وقت سابق تمديد الإذن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر، انطلاقا من حرصها على تعزيز الاستقرار، وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة، ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية.

المصدر: سانا

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