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وسائل إعلام: المجلس العسكري في النيجر يرفض استقبال وفد "إيكواس"

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وسائل إعلام: المجلس العسكري في النيجر يرفض استقبال وفد
Globallookpress Djibo Issifou
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أفادت وسائل الإعلام بأن المجلس العسكري في النيجر رفض استقبال وفد "إيكواس" في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية.

وقالت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة موجّهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في نيامي: "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها "إيكواس" لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".

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وأعلنت "إيكواس" في 30 يوليو الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي العسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.

وندد عبد الرحمن تشياني رئيس المجلس العسكري في النيجر بالعقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة ولاإنسانية.

المصدر: أ ف ب

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