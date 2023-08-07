مالي تحذر من "كارثة" في حال التدخل عسكريا من قبل دول غرب إفريقيا في النيجر

حذر وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، اليوم الاثنين، من "كارثة" قد تترتب عن تدخل دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وأوضح عبد الله ديوب بحضور وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أوليفيا روامبا، خلال مراسم تهدف إلى ترسيخ العلاقات الثنائية، قائلا إن "القوة العسكرية التي استخدمت في بلدان أخرى مجاورة أو في أقطار أخرى، نرى نتائجها.. إنها كارثة".

وأضاف ديوب: "تم اجتياح العراق لإحلال الديمقراطية.. بعد عشرين عاما لا يزال (البلد) يبحث عن نفسه. ليبيا.. يمكننا ذكر المزيد"، في إشارة إلى الفوضى السياسية والأمنية المنتشرة في ليبيا منذ سقوط الزعيم السابق، معمر القذافي، إثر تدخل عسكري دولي.

وأردف ديوب مؤكدا: "نحن سواء في بوركينا فاسو أو مالي، نعارض أي فكرة تدخل في الشؤون الداخلية أو تدخل عسكري خارجي استجابة لمشكلات سياسية داخلية"، لافتا إلى أنه لا يمكنه أن "يفهم كيف أن بإمكان "إيكواس" إيجاد قوة عسكرية لإعادة سلطات أطيح بها" في النيجر، في حين "لم نتلق يوما بندقية كلاشنيكوف لمساعدتنا" بوجه هجمات الجهاديين.

وأثار الانقلاب وسبل التعامل معه انقساما في إفريقيا والعالم، ففي حين دانته العديد من الدول الغربية تتقدمها فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، حذرت دول مجاورة أبرزها الجزائر من خطورة أي تدخل عسكري، كما اعتبرت مالي وبوركينا فاسو أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب عليهما.

المصدر: "فرانس برس"