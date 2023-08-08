أيها ستقود العملية؟.. بلدان "إيكواس" تكشف عن تعداد جيشها للتدخل في النيجر

أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء بأن رؤساء أركان بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اتفقوا على حشد 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر.

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وقال مسؤول في رئاسة نيجيريا لإذاعة RFI الفرنسية، إن "نيجيريا مصرة على أن تكون قائدة للعملية، وستوفر أكثر من نصف القوات التي تنوي التدخل في النيجر إذا لزم الأمر".

ويأتي ذلك بعد أسبوعين على عزل الرئيس محمد بازوم من منصبه، وغداة انتهاء المهلة التي حدّدتها المنظمة للمجلس العسكري النيجري، والتي طالبته فيها بـ"تسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة ضده".

وتزامنا مع حشد "إيكواس"، أعلن قادة المجلس العسكري في النيجر تعيين علي محمان لامين زاين، وهو اقتصادي ووزير سابق للمالية، رئيسا للوزراء في البلاد بعد عزل بازوم.

ويشغل لامين زايني حاليا منصب ممثل بنك التنمية الإفريقي في العاصمة التشادية نجامينا، وسبق له أن شغل المنصب نفسه في ساحل العاج والغابون.

المصدر: RFI