البنتاغون: لا نخطط لسحب قواتنا من النيجر

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، بأن السلطات الأمريكية لا تخطط حاليا لسحب قواتها من النيجر، مؤكدا أن واشنطن لم تتلق طلبات بهذا الخصوص.

وقال رايدر: "في الوقت الحالي، لا توجد أي طلبات لانسحاب الجيش الأمريكي من النيجر. كما أشرت، لم يتغير تحالف قواتنا بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "مرة أخرى، نحن نركز على حماية قواتنا والعمل مع جيش النيجر في القواعد في ذلك البلد للحفاظ على استمرار هذه القواعد"، وشدد رايدر على أن "الجانب الأمريكي لا يزال يركز على حل دبلوماسي في النيجر في الوقت الحالي".

وردا عما إذا كان صحيحا أن الجانب الإيطالي قد قام سابقا بإجلاء 10 جنود أمريكيين من النيجر، أجاب رايدر أن "بعض القوات الأمريكية قد غادرت النيجر سابقا لأسباب طبية طفيفة"، مؤكدا باسم البنتاغون أن هذا "لا علاقة له بالوضع في البلاد".

كما شدد على أنه "لا يراقب أي انسحاب واسع النطاق للقوات الأمريكية".

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في وقت سابق، إن نحو ألف جندي أميركي يتمركزون في النيجر.

وأضاف رايدر أنه بسبب إغلاق المجال الجوي فوق النيجر، يتم البت في الأسئلة المتعلقة بوصول ومغادرة الطائرات الأمريكية "حسب كل حالة على حدة"، مضيفا: "لكنني متأكد من أن أي طائرة ستصل ستتمكن من الإقلاع".

المصدر: تاس