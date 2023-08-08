بيلوسي تحذر من ولاية ثانية لترامب: الولايات المتحدة ستتلاشى

حذرت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي النائبة نانسي بيلوسي، من "مخاطر فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية ثانية"، معتبرة "أن الولايات المتحدة ستتلاشى إن عاد إلى السلطة".

وعندما سُئلت في مقابلة مع مجلة "نيويورك" عن احتمال فوز ترامب بولاية ثانية، قالت بيلوس: "لا تفكر حتى في ذلك.. لا تفكر في العالم يحترق. لا يمكن لذلك أن يحدث، أو لن نكون الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت: "إذا كان سيصبح رئيسا، فسيكون ذلك عملا إجراميا في البيت الأبيض".

ووصفت بيلوسي لوائح الاتهام الموجهة ضد الرئيس السابق بأنها "رائعة"، وقالت: "إنها جميلة ومعقدة، وربما يكون لديهم فرصة لإدانته".

يذكر أن علاقة مثيرة للجدل كانت تجمع بيلوسي مع ترامب بصفتها رئيسة لمجلس النواب، وغالبا ما كانت تختار لحظات عامة لإظهار اشمئزازها من الرئيس.

وتحت قيادتها، صوت مجلس النواب مرتين لعزل ترامب. كما دفعت لإجراء تحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، واختارت في النهاية الأعضاء الذين سيعملون في اللجنة.

وحثت تلك اللجنة وزارة العدل على توجيه اتهامات إلى ترامب بشأن جهوده لإلغاء انتخابات 2020، وهو ما فعلته الأسبوع الماضي.

المصدر: The Hill