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وفد ديمقراطي من مجلس النواب الأمريكي يزور إسرائيل والضفة الغربية الأسبوع الجاري

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وفد ديمقراطي من مجلس النواب الأمريكي يزور إسرائيل والضفة الغربية الأسبوع الجاري
Gettyimages.ru
العلم الأمريكي
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يتوجه وفد أمريكي يضم أكثر من 24 نائبا ديمقراطيا من مجلس النواب إلى إسرائيل والضفة الغربية الأسبوع الجاري، حيث سيبحث آفاق حل الدولتين والتعديلات القضائية الإسرائيلية وقضايا أخرى.

وأفاد مكتب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، في بيان رسمي اليوم الأحد، أنه سيقود مع النائب ستيني هوير مجموعة من 24 نائبا ديمقراطيا، ستبحث عددا من الملفات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 

وذكر البيان أن الوفد، "خلال وجوده في إسرائيل والضفة الغربية، سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين ويلتقون بالعديد من النشطاء وأصحاب المصلحة، إلى جانب بحث عدد من المجالات المهمة لأمن المنطقة، من ضمنها التطرف والقدرات النووية الإيرانية وأمور أخرى".

وقال مكتب جيفريز إن الوفد سيركز الاهتمام أيضا على النقاش الدائر حول التعديلات القضائية في إسرائيل.

وتأتي زيارة الوفد الديمقراطي الأمريكي وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ العام الماضي، مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية والعمليات الفلسطينية التي تأتي كرد فعل على الاعتداءات الإسرائيلية.

وأعربت الولايات المتحدة مؤخرا عن خيبة أملها من تصاعد العنف في ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

 

المصدر: سويس إنفو

 

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